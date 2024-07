SNK svela un nuovo Art of Fighting e un action GDR di Samurai Shodown

In occasione del panel dell'EVO 2024 dedicato a The King of Fighters XV e Fatal Fury: City of the Wolves, Joshua Weatherford di SNK ha svelato che la compagnia ha vari progetti in cantiere di grande spessore, tra cui un nuovo gioco della serie Art of Fighting e un Samurai Shodown di stampo action GDR.

Per chi non lo conoscesse, Art of Fighting è una serie picchiaduro realizzata da SNK negli anni '90 che conta all'attivo tre giochi, l'ultimo pubblicato nel 1996, Art of Fighting 3: The Path of the Warrior. Il franchise è ambientato nello stesso universo di Fatal Fury, di cui ne rappresenta un prequel. Samurai Shodown invece è una serie picchiaduro nata nel 1993 e basata sull'uso di armi bianche e ambientato nel Giappone del periodo Sengoku. Nel 2019 è uscito un reboot omonimo.