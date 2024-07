Quando i videogiochi hanno anticipato le minacce delle IA

Era un'illusione, ma abbastanza reale da spaventare il suo stesso creatore che chiamò la propensione ad attribuire al computer sentimenti umani " effetto Eliza ". Pochi anni prima, Alan Turing aveva previsto che entro la fine del secolo le macchine sarebbero state in grado di dialogare in maniera pressoché indistinguibile da una persona in carne e ossa. Nel 1950 avevano riso in parecchi davanti a questa prospettiva, ma nel 1966, dopo Eliza, nessuno rideva più. C'erano più di trent'anni di ricerca davanti, e il risultato era già straordinariamente vicino. Eliza fu sfruttato per la creazione di diversi giochi per computer come Dungeon del 1975 e Colossal Cave Adventures del 1976.

Videogiochi e Intelligenze Artificiali

Il destino di Eliza non è casuale: videogiochi e IA sono significativamente legati, sin dagli albori di entrambe le tecnologie. D'altronde buona parte dei videogiochi propongono una sfida, e ogni sfida necessità di un avversario.

Shodan è l'IA che si affronta in System Shock e che a causa di un malfunzionamento ha sviluppato tratti umani

Si può quasi dire che le due tecnologie si siano rincorse e corteggiate nel corso dei decenni. C'è però una distinzione molto importante che bisogna fare, e che riguarda il modo in cui oggi intendiamo Chat GPT o Google Bard e le altre IA che si sono evolute per merito del machine learning, ovvero l'apprendimento automatico che permette alla macchina di imparare anche senza essere esplicitamente programmata allo scopo. La grande differenza è che generalmente le IA dei videogiochi non imparano, sono algoritmi che rispondono a una serie di regole create per rendere il gameplay del giocatore più sfidante. Non sono, in definitiva, delle vere intelligenze, sebbene quest'ultima definizione possa essere discussa a lungo.

Per quanto riguarda invece Chat GPT e le altre IA, siamo ben oltre al "gioco dell'imitazione" teorizzato da Alan Turing, perché le macchine non hanno più bisogno di emulare il pensiero umano. Con le ultime tecnologie sono arrivate a sviluppare una teoria del mondo in maniera spontanea, tanto che, secondo Nello Cristianini ricercatore e autore del libro "Machina sapiens", non sappiamo ancora che cosa Chat GPT conosca nello specifico, perché non abbiamo dettagli in merito a come abbia imparato a estrarre compiti complessi da dati generici.

GLaDOS è ispirata ad HAL 9000, l'IA "malvagia" di 2001: Odissea nello spazio

Quello che sappiamo, però, è che il legame tra videogiochi e IA non è mai venuto meno, tanto che Transformer, l'algoritmo che è stato utilizzato per perfezionare il machine learning, è nato sfruttando i processori delle GPU. Le stesse schede grafiche utilizzate per i videogiochi.