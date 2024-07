Bethesda è il primo studio di Microsoft a essersi completamente sindacalizzato

Più di 200 sviluppatori di Bethesda Game Studios , la software house cui dobbiamo la serie The Elder Scrolls e che da anni sviluppa anche la serie Fallout, si sono sindacalizzati con i Communications Workers of America (CWA) . Parliamo di un totale di 241 lavoratori, tra cui "artisti, ingegneri, programmatori e designer", che hanno sottoscritto delle tessere sindacali o "hanno indicato di voler essere rappresentati dal sindacato tramite un portale online", secondo un comunicato stampa del CWA.

Il primo sindacato completo

Il CWA ha anche affermato che Microsoft ha riconosciuto il sindacato, come fatto con quelli formati dai lavoratori del controllo qualità di Activision e di ZeniMax Studios. Il CWA descrive quello di Bethesda come "il primo sindacato completo in uno studio di videogiochi di Microsoft", il che significa che tutte le categorie professionali considerate idonee saranno rappresentate dal CWA, stando a Catalina Brennan-Gatica del CWA. Fino ad ora, tutti i sindacati negli studi di proprietà di Microsoft erano formati solo da lavoratori del controllo qualità, tra i più colpiti dai tagli degli ultimi anni.

"Noi, la maggioranza degli sviluppatori di Bethesda Game Studios di Dallas, Rockville e Austin, siamo entusiasti di annunciare la formazione del nostro sindacato con @CWAUnion. Insieme, come #OneBGSUSA, ci battiamo per il miglioramento delle condizioni di ogni sviluppatore di Bethesda Game Studios, stabilendo un nuovo standard per il nostro settore."

I lavoratori di Bethesda saranno membri del CWA Local 2108 nel Maryland e del CWA Local 6215 in Texas.

Microsoft non ha ancora commentato la notizia pubblicamente e non ha risposto a richieste di commenti.