EA SPORTS FC 25, risparmia con le Gift Card del PlayStation Store su Instant Gaming

Nel caso in cui vogliate abbinarla ad una Gift Card da 20 euro per preordinare EA SPORTS FC 25 a prezzo scontato, è possibile acquistarla facendo un click su questo indirizzo .

Manca sempre meno all'attesa di EA SPORTS FC 25 , in uscita il prossimo 27 settembre . In particolare grazie all'offerta di Instant Gaming è possibile acquistare le Gift Card del PlayStation Store , con cui è possibile preordinare il titolo calcistico ad un prezzo scontato. Nello specifico parliamo della Gift Card da 60 euro , in vendita a soli 53,99 euro . Se siete interessati ad acquistarla, è sufficiente cliccare su questo indirizzo .

Si ritorna in campo

Tante sono le novità introdotte all'interno di questo nuovo capitolo, prima di tutte la modalità Rush, che consente nello specifico di prendere parte a emozionanti partite 5 vs 5.

Miglioramenti previsti in questo caso anche per il comparto tecnico, grazie soprattutto alla possibilità di scegliere tra diverse modalità grafiche, in un mix tra performance e qualità. Per altre informazioni e dettagli sul gioco, vi rimandiamo infine al nostro recente provato.