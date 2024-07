Pacific Drive ha superato tutte le aspettative: ecco quanto ha venduto finora

È disponibile su PC (Steam ed Epic Games Store) e PlayStation 5 , ma gli sviluppatori non hanno suddiviso le vendite, quindi non sappiamo su quale piattaforma sia andato meglio.

Pacific Drive ha venduto davvero bene , superando tutte le aspettative di Ironwood Studios. In quanti lo hanno comprato? Stando a quanto svelato dallo studio di sviluppo, ha superato le 600.000 copie vendute a livello globale . Ha impiegato cinque mesi dal lancio, avvenuto il 22 febbraio 2024, per raggiungere questo risultato.

Ottimi risultati

"Siamo sbalorditi dalla risposta a Pacific Drive. Non è un traguardo che ci aspettavamo di raggiungere quando abbiamo iniziato a lavorarci, per noi è un sogno che si avvera", ha affermato in una nota Alex Dracott, CEO e direttore creativo di Ironwood, ringraziando i giocatori per il loro supporto.

Dracott è ormai un veterano dell'industria i cui ha iniziato a lavorare nel 2011, come stagista presso PlayStation, passando poi a Sony Online Entertainment, dove ha lavorato su Planetside 2. Ha anche lavorato come environment artist presso Sucker Punch (inFAMOUS: Second Son) e come lead VFX artist presso Oculus VR prima di diventare indipendente e fondare Ironwood Studios nel novembre 2019.

Pubblicato da Kepler Interactive, Pacific Drive ha ricevuto recensioni positive dalla stampa, con un punteggio medio di 79 su Metacritic. Anche l'accoglienza da parte dei giocatori è stata calorosa, con il gioco attualmente classificato come "Molto positivo" su Steam (l'83% delle 9.600 recensioni degli utenti sono positive). Insomma, parliamo di un titolo che è stato davvero ben accolto e che proprio recentemente è stato aggiornato.

Il 18 luglio, infatti, è stato pubblicato il primo aggiornamento maggiore, completamente gratuito, che introduce vari miglioramenti e nuove funzionalità come la modalità foto. Il team prevede di pubblicare altri due aggiornamenti nel 2024, che includeranno dei nuovi livelli di difficoltà e degli oggetti cosmetici (sia gratuiti che a pagamento).