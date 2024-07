Tomba! Special Edition avrà il suo controller ufficiale, in edizione limitatissima

Tomba! Special Edition (da noi conosciuto come Tombi!) avrà il suo controller ufficiale in tiratura limitata . Anzi, limitatissima considerando che ne verranno prodotte soltanto mille unità. Sarà una versione speciale del controller NEO S di CRKD, acquistabile solo tramite Limited Run Games. Quindi, i fan più appassionati di Tomba! devono sbrigarsi se ne vogliono uno. Del resto, quale metodo migliore per abbattere i Maiali Koma di usare un controller a tema?

Il controller

Oltretutto ha un design davvero colorato e folleggiante, come il protagonista del gioco, insolitamente adatto all'oggetto. Per chi se lo stesse chiedendo, i controller NEO S sono usabili con moltissime piattaforme, come Nintendo Switch, PC o sistemi mobile. Parliamo di un controller wireless dotato di un supporto di ricarica, caratterizzato da dimensioni inferiori ad altri controller, pensate per renderlo il più possibile portatile.

Un'immagine del controller

CRKD non lo ha progettato per sostituire la concorrenza, ma per dare un'alternativa con cui giocare a chi possiede già un controller e volesse provare qualcosa di diverso. La sua forma, inoltre, dà ampi margini di personalizzazione, visto lo spazio libero nella parte frontale.

Per il resto, potete prenotare il Tomba! NEO S Controller a £59,99 / €69,99 / $59,99 da oggi, 19 luglio dal negozio di Limited Run Games. Le prenotazioni andranno avanti fino a settembre, ma viste le sole 1.000 unità disponibili, è il caso di sbrigarsi.

Per il resto vi ricordiamo che la data di uscita di Tombai! Special Edition è stata fissata per l'1 agosto 2024 su PC, PS5 e Nintendo Switch. Vi ricordiamo anche che non si tratta di un remaster, bensì di una sorta di conversione creata tramite emulazione con il Carbon Engine.