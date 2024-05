Annunciata la data di uscita di Tombi! Special Edition, il classico PS1 torna su PC e console

Tramite le pagine del PlayStation Blog, Limited Run Games ha svelato la data di uscita di Tombi! Special Edition, la riedizione del grande classico uscito nell'ormai lontano 1997 su PS1. Sarà disponibile su PS5 a partire dall'1 agosto. Non è chiaro se la data di uscita sarà la stessa anche per le versioni PC e Nintendo Switch, mentre sappiamo per certo che quella PS4 verrà pubblicata successivamente.

Precisiamo, inoltre, che il gioco per il momento viene pubblicizzato come "Tomba! Special Edition". Questo perché il titolo "Tombi!" è stato adottato solo per il mercato europeo, probabilmente perché quello originale all'epoca venne ritenuto inadatto per l'Italia. Non è chiaro se questa differenza verrà mantenuta anche per questa riedizione. Ad esempio, la pagina Steam ufficiale riporta il nome "Tomba!".