Princess Maker 2 Regeneration rinviato su PS5 per censura: Sony non vuole un oggetto che fa crescere il seno

Lo studio di sviluppo Bliss Brain ha rinviato le versioni PS4 e PS5 di Princess Maker 2 Regeneration per via di alcune richieste di censura fatte da Sony, per adeguare il gioco ai suoi standard etici. Quindi non uscirà più l'11 luglio 2024 come in precedenza comunicato, ma l'8 agosto 2024. Quasi un mese di ritardo.

In compenso le versioni Nintendo Switch e PC usciranno senza censure e quando inizialmente pianificato. Quindi sarà possibile giocarci a partire dall'11 luglio. Da sottolineare come in Giappone le versioni PS5 e Nintendo Switch abbiano anche delle edizioni fisiche.