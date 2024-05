La nuova esclusiva PS5 di Bend Studio avrebbe un budget molto più alto di un potenziale Days Gone 2

Stando a Jeff Ross, director di Days Gone ed ex sviluppatore di Bend Studio, il nuovo gioco a cui sta lavorando il team avrebbe dei costi di sviluppo molto alti, addirittura si parla di 250 milioni di dollari. Molti di più, a suo avviso, di quelli che sarebbero stati necessari per realizzare un potenziale Days Gone 2. Come forse saprete, un pitch per un sequel era stato proposto anni fa, ma è stato bocciato da Sony Interactive Entertainment.

Un documento pubblicato da Sony pochi giorni fa ha svelato che Bend Studio fa parte dei team che stanno lavorando a giochi della categoria "Evolving / Multi-Genre", il che significa che potrebbe essere uno dei tanti studi incaricati di realizzare un gioco live service.

"A qualsiasi cosa stiano lavorando, ci hanno speso sopra almeno un quarto di miliardo di dollari", ha detto Ross. "Non sono un businessman, ma è una cifra folle considerando il fatto che Sony non ha voluto finanziare un sequel di Days Gone per la modica cifra di 150 milioni di dollari (cifre folli in ogni caso, a dire il vero)".