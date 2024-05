Sony ha confermato il focus sui live service dei PlayStation Studios, dividendoli per categorie

Rimangono fuori tre studi: Bluepoint, Nixxes e Valyrie, che vengono elencati come studi partner. Gli ultimi due sono studi di supporto, che si occupano in particolare di conversioni per PC, mentre Bluepoint dovrebbe essere comunque al lavoro su di un gioco suo, anche se non vorremmo fosse stato vittima della riorganizzazione interna della compagnia avvenuta negli ultimi mesi .

In un recente briefing dedicato al segmento commerciale della compagnia, Sony ha confermato il focus dei PlayStation Studios sui live service , mostrando un'immagine in cui ha suddiviso le diverse software house per campi di attività.

Più live service in arrivo

In un'altra immagine, Sony ha mostrato le sue serie di punta, tra maggiori ed emergenti: The Last of Us, Horizon, Marvel's Spider-Man, God of War, Destiny, Ghost of Tsushima e Gran Turismo, MLB The Show, Helldivers II, Uncharted, Until Dawn, Astro Bot, FairGame$, Concord e Marathon. Diciamo che queste sono anche le proprietà intelettuali di cui possiamo aspettarci degli sviluppi concreti nel prossimo futuro.

La distribuzione di PlayStation Studios

Le proprietà intellettuali di punta di Sony

I giochi in arrivo

I cardini dell'azione di Sony da adesso in poi saranno proprio lo sfruttamento delle sue proprietà intellettuali maggiori, accompagnate dalle nuove molto ambiziose, nonché puntare sui live service, differenziandoli però attraverso le proprietà intellettuali, i temi e il gameplay. Sony continuerà a investire anche sui segmenti più sperimentali, puntando a giochi dai costi di produzione più contenuti ma dalle alte potenzialità.

Indicativi anche i progetti in corso della compagnia, almeno quelli che sono stati annunciati, che mostrano due single player, Marvel's Wolverine e Death Stranding 2, un gioco PC già disponibile, Ghost of Tsushima, e cinque live service per PS5 e PC: Destiny 2: La forma ultima, Concord, MLB The Show (questo solo console), Fairgame$ e Marathon.