Un laptop che si piega e si apre, con due schermi OLED da 13,3": ecco GPD Duo!

In questi giorni pre Computex 2024 stanno arrivando tante novità curiose dal mondo della tecnologia. Dopo aver anticipato un laptop a doppio schermo la scorsa settimana, per esempio, l'azienda specializzata in mini-PC GPD ha pubblicato un'immagine del suo prossimo GPD Duo, un laptop di dimensioni "standard" dotato di due display OLED da 13,3 pollici, ingressi di vario tipo e supporto per pennino. Ma la cosa più particolare è che questo dispositivo si apre e si chiude.

Non è infatti la prima volta che vediamo laptop a doppio schermo negli ultimi mesi, ma il GPD Duo sembra essere riuscito a creare un configurazione più comoda della media. Impilando i due pannelli OLED da 13,3 pollici ottiene uno schermo aggiuntivo nella parte superiore: una soluzione simile al nuovo Zenbook Duo di Asus, ma senza una tastiera removibile e un supporto, cosicché il secondo display possa essere ripiegato dietro quello principale e sembrare un normale laptop.

Il secondo schermo del GPD Duo può anche essere ripiegato in un formato tablet con supporto per l'utilizzo del pennino. "Da chiuso, il dispositivo ha le dimensioni di un foglio A4, e da aperto completamente raggiunge i 18 pollici", afferma GPD in un post su X. E tra le caratteristiche principale si citano schermi che supportano il touch a 10 punti, 4096 livelli di sensibilità alla pressione per il pennino e il Microsoft Pen Protocol per la compatibilità con Surface Pen.

Sebbene GPD non le elenchi espressamente, sembra che ci saranno anche una porta Ethernet sul retro e una porta OcuLink per la connessione eGPU. Ci sono almeno due porte USB sul lato e quella che sembra essere una qualche forma di lettore di schede sul lato sinistro del laptop. Nell'immagine sono poi visibili diverse altre porte, ma determinarne con esattezza quali siano è difficile a causa della bassa risoluzione. Inoltre, non è ancora chiaro quale processore alimenterà il laptop Duo di GPD. C'è una vaga menzione di un TDP da 35 watt e del fatto che sarà un "PC AI", ma nulla indica che possa trattarsi di un nuovo PC Copilot Plus con gli ultimi chip Snapdragon di Qualcomm all'interno.

Ciò che è certo è che il GPD Duo avrà una tastiera di dimensioni standard e un trackpad normale, che lo distinguerà dallo Yoga Book 9i di Lenovo, fornito con una tastiera Bluetooth separata da posizionare sopra il suo secondo schermo. Ne sapremo di più durante il Computex che inizierà il 3 giugno 2024, dove vedremo sicuramente altri dispositivi curiosi come l'enorme RTX 4090 con un sistema di raffreddamento mai visto.