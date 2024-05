Marvel's Spider-Man 2 ha venduto più di 11 milioni di copie

Da notare che il dato sul venduto di Marvel's Spider-Man 2 arriva fino al 20 aprile 2024 ed è ovviamente globale, quindi riguarda l'andamento del gioco in tutto il mondo. All'inizio del 2024 Sony aveva svelato vendite per 10 milioni di copie al 31 dicembre 2023. Parliamo quindi di un milione di copie vendute in più negli ultimi mesi, nonostante il naturale rallentamento rispetto al lancio. C'è ancora grande interesse da parte del pubblico.

A marzo, Insomniac Games ha pubblicato una nuova patch per Marvel's Spider-Man 2 che aggiungeva nuove funzionalità come New Game Plus e Mission Replay, per la gioia di chi vuole continuare a giocarci. Nonostante il successo, comunque, va ricordato che Insomniac Games è stato uno degli studi colpiti dai licenziamenti di massa avvenuti in tutta la compagnia negli scorsi mesi.

Spider-Man colpisce un nemico con una mossa spettacolare

Marvel's Spider-Man 2 è disponibile solo su PS5. Se volete altri dettagli, leggete la nostra lunga e completa recensione. Probabilmente nel prossimo futuro arriverà anche su PC, come avvenuto per Marvel's Spider-Man e per l'espansione autonoma dedicata a Miles Morales. Del resto Sony ha fatto capire che porterà tutti i suoi titoli maggiori su PC, visto anche il successo di alcuni lanci come Ghost of Tsushima, quindi questo sarà sicuramente uno dei prossimi, magari dopo God of War Ragnarok.