PlayStation Portal è stato e continua a essere un grande successo

Sicuramente ricorderete la reazione dei più al momento dell'annuncio di PlayStation Portal, con la gara a definirlo un tonfo prima ancora che arrivasse sul mercato. Bene, non è andata proprio così. Anzi, non solo Sony ha schivato in agilità il disastro, ma ha prodotto uno degli accessori di maggior successo di PS5. Evidentemente la richiesta di una periferica per giocare in mobilità, pur in uno spazio limitato come quello casalingo, era molto forte tra gli utenti PlayStation, che hanno quindi trovato PS Portal più utile di quanto molti non pensassero.