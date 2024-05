In una settimana, Dungeon & Fighter Mobile ha prodotto ricavi pari al costo di sviluppo di un tripla A

I numeri di Sensor Tower sono in linea con quelli tracciati da AppMagic, che mostrano che DnF ha raggiunto 46,2 milioni di dollari entrate sull'App Store in Cina tra il 21 e il 28 maggio. La differenza delle cifre è dovuta al fatto che AppMagic conteggia i ricavi IAP, al netto delle commissioni richieste dalle piattaforme e inclusive delle tasse, mentre Sensor Tower valuta la spesa lorda dei giocatori.

Mentre il mercato tradizionale conta i suoi insuccessi, Tencent ha lanciato in Cina Dungeon & Fighter Mobile che nel giro di una settimana ha incassato in microtransazioni una cifra vicina al valore dei costi di sviluppo di un tripla A : 140 milioni di dollari. Continuando su questa strada, diventerà una nuova hit miliardaria del sempre più fiorente mercato mobile.

Un altro successo mobile

I dati di Sensor Tower parlano anche di 2,6 milioni di download per la versione iOS del gioco, con AppMagic che stima le installazioni totali a 2,4 milioni. Secondo Bloomberg DnF Mobile è stato il gioco che ha incassato di più sull'App Store cinese la scorsa settimana, seguito da Honor of Kings e Peacekeeper Elite (la versione locale di PUBG Mobile), entrambi di Tencent.

Grafico con i ricavi del gioco

Secondo Xiaofeng Zeng, analista di Niko Partners, Dungeon & Fighter Mobile potrebbe generare ricavi per 1 miliardo di dollari entro la fine dell'anno: "le serie di alto livello come DnF hanno dimostrato la loro longevità e il loro potere di generare denaro. Detto questo, è ancora troppo presto per dire se DnF Mobile sarà il prossimo Honor of Kings per Tencent. I ricavi della prima settimana sono in linea con le nostre aspettative, ma questo è il risultato di una campagna marketing aggressiva."

Per chi non la conoscesse, Dungeon & Fighter è una serie ben consolidata in oriente, sviluppata da Neople, una sussidiaria di Nexon. È conosciuta per l'MMO omonimo che ha generato 22 miliardi di ricavi globali dal 2005.