La batteria di Galaxy Z Flip 6 e Galaxy Ring non è più un mistero grazie all'FCC

Il nuovo Samsung Galaxy Z Flip 6 non è ancora annunciato, ma già ne conosciamo le dimensioni della batteria. Secondo i registri dei test FCC individuati da MySmartPrice, infatti, il nuovo modello riceverà un piccolo aumento di capacità rispetto allo Z Flip 5. Negli stessi registri, poi, sono state individuate anche le dimensioni e le capacità della batteria del Galaxy Ring, con buone notizie per chi ha dita sottili.

Ma entriamo più nel dettaglio. La batteria dello Z Flip 6 dovrebbe essere 3.887mAh, ovvero un valore leggermente superiore ai 3591 mAh che Samsung pubblicizza come 3700 mAh per lo Z Flip 5: la compagnia potrebbe qui decidere di pubblicizzare la nuova capacità come 4000 mAh e questo sarebbe in linea con quanto indicato da precedenti leak. Noi speriamo comunque che questo aumento possa tradursi in un piccolo aumento dell'autonomia, per una gamma che non ha mai brillato in questo senso e che nel prossimo modello potrebbe rimanere anche piuttosto simile nel design, almeno a giudicare dai render dello Z Flip 6 trapelati all'inizio dell'anno.