25 anni fa uscì uno dei peggiori videogiochi di tutti i tempi

Sviluppato da Titus Interactive, software house non certo famosa per i suoi capolavori, Superman 64 uscì dopo uno sviluppo problematico, dovuto alle continue richieste di Warner Bros. e DC Comics agli sviluppatori , che portarono a grossi cambiamenti rispetto al progetto originale.

Era il 29 maggio del 1999 quando fu pubblicato quello che viene considerato come uno dei giochi più brutti di sempre . Di che stiamo parlando? Ma di Superman 64, o Superman: The New Superman Adventures per Nintendo 64 , uno dei quei giochi capaci di distruggere la psiche dei videogiocatori.

Ebbe anche un discreto successo iniziale

Comunque sia, prima del lancio qualcuno della stampa arrivò anche a parlarne bene e le vendite iniziali furono in realtà molto buone. Dopo l'uscita però, la critica massacrò il gioco per i suoi controlli terrificanti, le animazioni orrende, e per la banalità del gameplay, che richiedeva di volare dentro dei cerchi prima dello scadere del tempo. In realtà c'erano anche altre attività da svolgere, ma perché andare oltre il primo livello sfidando cotanto orrore? Quale modo peggiore per utilizzare un personaggio come Superman?

Proprio le buone vendite aiutarono a diffonderne il mito, con tante persone che rimasero decisamente scottate da ciò che si ritrovarono a giocare sulla loro console. Nel corso degli anni, Superman 64 è finito in diverse classifiche dei giochi peggiori di tutti i tempi, occupando spesso la prima posizione. C'è infine da sottolineare come anche i giocatori PS1 abbiano rischiato tantissimo, perché Titus aveva affidato la conversione del gioco a BlueSky Software. Fortunatamente finirono gli accordi con Warner Bros. e DC Comics e non se ne fece niente.