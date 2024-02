Marvel's Spider-Man 2 ha venduto dieci milioni di copie al 4 febbraio

Qualcuno ha notato che Marvel's Spider-Man 2 ha impiegato leggermente di più di God of War Ragnarok a vendere 10 milioni di copie (l'ultima fatica di Kratos ha venduto 11 milioni di copie in 75 giorni), ma va detto che il titolo di Santa Monica è uscito anche su PS4 , mentre l'ultima avventura dell'uomo ragno solo su PS5, quindi il confronto diretto non ha moltissimo senso, considerando comunque che parliamo di vendite enormi in entrambi i casi.

Il ragno che conquista

Marvel's Spider-Man 2 ha venduto bene

Insomma, Insomniac Games ha segnato un nuovo colpo, realizzando uno dei giochi più venduti in assoluto per la console di attuale generazione di Sony. Del resto anche le vendite del primo capitolo erano state enormi.

Naturalmente la vita commerciale di Marvel's Spider-Man 2 non è ancora finita, quindi il risultato può ulteriormente migliorare. In particolare il gioco arriverà anche su PC (non ancora annunciato, ma lo diamo per scontato, viste le recenti politiche della compagnia), dove potrebbe fare bene come il primo capitolo. Staremo a vedere.