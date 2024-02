La visione di Hideo Kojima, da Death Stranding 2 all’erede di Metal Gear

Se fosse facile capire cosa passa per la testa di un genio chiunque potrebbe mutuarne le opere. No, le menti più brillanti in ogni campo di rado svelano facilmente i loro segreti, e persino quelle più estroverse hanno la tendenza a parlare per enigmi, o comunque a spiegare concetti per loro cristallini in modi incomprensibili per chiunque non sia in grado di interpretare i loro processi decisionali. Il caro vecchio Hideo Kojima è, senza ombra di dubbio, una mente geniale: che lo si apprezzi o meno, pochi uomini possono vantare un curriculum come il suo nel campo dei videogiochi e non sono certo solo le sue capacità nel campo della comunicazione ad averlo reso una delle figure più influenti del medium. Da sempre Kojima è un director imprevedibile, capace di passare con una naturalezza quasi invidiabile dall'arguta esposizione di tematiche estremamente complesse a scene con soldati in preda alla diarrea (oltre a far convivere cose così distanti quasi miracolosamente), e la sua incontenibile creatività ha dato vita a discussioni pressoché infinite che ancora oggi circondano tutto ciò che ha fatto e/o farà. Curiosamente, però, il buon Hideo non è mai stato tremendamente criptico durante le interviste: straordinario talento qual è nel far discutere dei suoi lavori, ha sempre avuto la capacità di esprimere le sue idee con discreta chiarezza, o di arrivare dritto al punto della questione persino parlando di alcuni dei suoi giochi di più difficile lettura. Questa sua abilità nel presentarsi e presentare lo ha sempre fatto apparire un po' distaccato nelle tante interviste che lo hanno coinvolto negli anni; pur discutendo spesso delle sue ambizioni e dei suoi desideri, di rado questa figura praticamente equiparabile a una rockstar del gaming si è mai mostrata vulnerabile, tanto che persino dopo la ben nota separazione da Konami non aveva fatto notare debolezze o serie preoccupazioni. Curiosamente, uno dei momenti più umani di Hideo Kojima lo abbiamo visto descrivere dal diretto coinvolto durante il ritorno del Hideotube, uno show su Youtube in cui il nostro ha spesso invitato ospiti e amici a parlare del suo lavoro o dei suoi interessi del momento. E oggi vogliamo concentrarci su quanto detto proprio in quel momento, oltre che sulle novità svelate, perché rappresenta una sorta di "nuovo inizio" per Kojima e i suoi sviluppatori, che potrebbe riservare sorprese ben al di là delle aspettative dei fan.

George Miller è in Death Stranding 2, e il suo look a quanto pare è ispirato sia da Capitan Harlock che da Battleship Yamato Le aspettative iniziali per lo show, in realtà, non erano molte, nonostante la promessa di parlare non solo di Death Stranding 2, ma anche di OD (il titolo in lavorazione per Microsoft) e di PHYSINT (la misteriosa nuova esclusiva Sony appena svelata). D'altro canto i tre giochi sono ancora segretissimi, e persino per Death Stranding 2 una analisi approfondita dello spettacolare trailer mostrato allo State of Play sarebbe stata a dir poco improbabile, specie se si considera la tendenza di Hideo a creare trailer tanto curati quanto volutamente difficili da interpretare (è anche una mossa calcolata, che contribuisce non poco al loro fascino e alla loro diffusione). In effetti il director non si è sprecato molto in descrizioni di quanto visto a schermo dello spettacolare trailer, concentrandosi per lo più sulla presenza di registi come George Miller - il cui look è ispirato da Battleship Yamato e Capitan Harlock, pare - e Fatih Akin; durante la presentazione, però, alcune sue affermazioni hanno lasciato intuire grossi cambiamenti nel seguito di Death Stranding, in particolare durante la scena del combattimento tra Higgs e il robot armato di katana. Qui Kojima si è concentrato su una cosa che molti avevano già notato, ovvero il discorso in cui Higgs fa notare a Sam come quest'ultimo abbia sostituito le "corde con i bastoni"; il focus del regista su questo tema potrebbe essere la chiara dimostrazione del fatto che nel secondo Death Stranding l'azione avrà un ruolo più centrale durante la campagna, così come la varietà di armi e dei nemici. Giusto per sottolineare ulteriormente la cosa, c'è stato anche un momento in cui Kojima ha voluto far notare a tutti come ora il carico venga abbandonato prima di un combattimento, così da evitare problemi nel movimento o rischi a quanto trasportato. Death Stranding 2 avrà indubbiamente più focus sull'azione. Molti lo avevano già intuito, ma Kojima sembra aver confermato la cosa durante l'Hideotube Più interessante però quanto detto sulla nave Magellan, il quartier generale di Sam e Fragile nel gioco: mentre nel primo Death Stranding le basi in cui il protagonista si riposava erano sparse per la mappa, la Magellan "segue" Sam durante l'espansione della rete chirale, quindi equipaggio e strumenti necessari sono sempre a portata nelle zone già esplorate. Altri dettagli interessanti? Il fatto che il fumo della sigaretta di Fragile formi figure umane, l'importanza dei "fili" a cui è legato il personaggio di Elle Fanning, e il consiglio di concentrarsi sui dettagli della prima scena con Higgs. Tutte chicche molto interessanti, che Kojima ha chiaramente buttato lì per portare la discussione online ad amplificarsi ulteriormente. Bella anche la conferma della presenza di fenomeni atmosferici distruttivi, come alluvioni o terremoti, che possono rendere molto più pericolosa la traversata di Sam in alcuni momenti. Su OD, invece, le informazioni sono state purtroppo scarsissime. Kojima ha precisato di non poter dir nulla sul titolo, ma si è mostrato molto felice per la lista degli "avengers del cinema" con cui a quanto pare collaborerà al titolo. Ha anche precisato che registi come Jordan Peele non saranno però coinvolti sotto forma di personaggi, ma solo creativamente nei progetti riguardanti il titolo supportato da Microsoft. Peraltro sembra che i luminari con cui ha trovato modo di lavorare siano così importanti da far "dimenticare" il suo nome al momento del reveal, ma potrebbe essere una delle sue solite esagerazioni per portare l'hype sul progetto a crescere, ora che l'attenzione sembra concentrata quasi totalmente su Death Stranding 2.