PS5 vende sempre meno di PS4, ma la distanza tra le due console è migliorata

Tramite il resoconto finanziario reso disponibile da Sony per la fine del terzo trimestre dall'anno fiscale 2023 (ovvero ottobre - dicembre 2023), scopriamo che PS5 ha venduto 54.8 milioni di unità. Sono molte? Sono poche? Ovviamente rispondere in modo preciso a questa domanda è molto più complesso di quanto si pensi, ma possiamo fare un confronto con quanto aveva fatto PS4.

Come potete vedere nel grafico qui sotto, PS5 cresce in modo simile a PS4, ma se nei primi mesi dopo il lancio aveva bene o male pareggiato PS4 (e per un istante anche superato), da tempo PlayStation 5 continua a essere leggermente sotto la precedente iterazione hardware.

Il confronto delle vendite/spedizioni di PS5 e PS4

Parlando dei dati attuali, PlayStation 5 è di 2.3 milioni di unità sotto PlayStation 4, una distanza che si è acuita rispetto al trimestre precedente, durante il quale la differenza era solo di 0.8 milioni. PS5, secondo Sony, ha infatti venduto meno del previsto sotto le feste.