PS5: i dati ufficiali parlano di 54,8 milioni di console vendute, circa 5 milioni solo a Natale

Nel suo resoconto finanziario per il terzo trimestre dell'anno fiscale 2023/2024 (ottobre-dicembre 2023), Sony ha diramato un aggiornamento sui dati di vendita di PS5, che ha venduto in totale 54,8 milioni di unità al 31 dicembre 2023. Il 9 dicembre Sony aveva parlato di 50 milioni di unità vendute. Fanno quasi cinque milioni di nuove console vendute nel solo periodo natalizio in tutto il mondo.