PS5: nessun grosso lancio fino al 31 marzo 2025, confermata la paventata voragine delle uscite

L'annuncio è stato dato in occasione del resoconto finanziario per il terzo trimestre fiscale dell'anno fiscale corrente, che si chiuderà il 31 marzo 2024.

Sony ha confermato che PlayStation non lancerà videogiochi per PS5 appartenenti alle sue serie più importanti almeno fino al 31 marzo 2025, ossia per tutto il prossimo anno fiscale che inizierà il 1° aprile 2024. La paventata voragine delle uscite da parte dei PlayStation Studios non era quindi un abbaglio, ma una previsione lungimirante.

Un anno grigio

Sarà un anno di remaster per PS5?

Hiroki Totoki, presidente, direttore operativo e direttore finanziario del Gruppo Sony, ha dichiarato in merito: "Per quanto riguarda il software first party, puntiamo a continuare a concentrarci sulla produzione di gochi di alta qualità e sullo sviluppo di giochi live service. Ma mentre sono attualmente in corso di sviluppo dei progetti importanti, non abbiamo pianificato di rilasciare alcun nuovo titolo di serie esistenti per il prossimo anno fiscale, come God of War Ragnarok e Marvel's Spider-Man 2."

Quindi non solo non ci saranno grossi lanci da parte dei PlayStation Studios, ma la politica dei live service prosegue, nonostante alcune voci volessero il contrario. Sul punto Totoki è stato molto chiaro, annunciando anche vendite di software first party inferiori per l'anno fiscale 2024/2025 causato proprio dalla mancanza di uscite.

Ciò non toglie che potrebbe uscire qualche titolo minore, ma è tutto da vedere.