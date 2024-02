Dead Space Remake: 8K/60 FPS e tante modifiche grafiche nella mod dell'italiano Massihancer

Massihancer consiglia poi di ascoltare il video con le cuffie in quanto ha introdotto anche una versione modificata della colonna sonora di Ennio Morricone a tema THE THING di John Carpenter.

Il risultato finale è un gioco che viene eseguito con i dettagli al massimo in 8K e a 60 FPS usando una NVIDIA GeForce RTX 4090 .

Dead Space Remake ha ottenuto inoltre miglioramenti per la nebbia volumetrica e i colori sono diventati più accurati grazie all'uso del Color Grading.

Quali vantaggi offre Complete RT ? Permette di migliorare notevolmente e in tempo reale vari dettagli, compresi quelli delle ombre e delle luci, grazie alla tecnologia Spatial Reuse.

La mod utilizza un preset grafico personalizzato con Reshade . Massihancer ha migliorato l'illuminazione globale di Dead Space Remake, utilizzando inoltre il nuovo shader Complete RT 1.2 che è stato sviluppato in collaborazione con "NiceGuy".

Uno dei grandi vantaggi su PC è la possibilità di utilizzare le mod per migliorare la qualità grafica dei videogiochi e l'italiano Massihancer lo sa bene. Il noto modder ci propone oggi un nuovo video dedicato a Dead Space Remake che arriva grazie alle sue esperte mani alla risoluzione 8K con DLSS3 .

Altre mod di Massihancer

Star Wars Jedi: Fallen Order

Massihancer non è nuovo alle mod e in precedenza abbiamo avuto modo di vedere altri giochi migliorati dalle sue creazioni. Ad esempio, possiamo vedere Star Wars Jedi: Fallen Order in 8K e 60 FPS o anche Star Wars: Battlefront e Battlefield 5.