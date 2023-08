Star Wars Jedi: Fallen Order in 8K e 60 FPS: la mod grafica di Massihancer è incredibile

Beyond Dreams, precedentemente noto come AD Massicuro, ha condiviso un nuovo video della sua più recente mod grafica, questa volta dedicata a Star Wars Jedi: Fallen Order. Il gioco di Respawn Entertainment, in versione PC ovviamente, è stato potenziato per raggiungere l'8K e migliorare vari elementi tecnici.

Nel video qui sopra in 8K e 60 FPS, Massihancer ha lavorato con il proprio Preset grafico tramite Reshade con l'obiettivo di migliorare l'illuminazione globale e i riflessi tramite raytracing. Inoltre, il risultato finale è anche più cinematografico grazie al Color Granding e alla Camera mod inserita.

Per dare un tocco in più, Massihancer ha aggiunto la profondità di campo e ulteriori effetti di luce alle Spade Laser, precisamente utilizzando Filmic Bloom ed Depth of Field. Il risultato finale è un gioco visivamente di enorme impatto in 8K e 60 FPS fissi.