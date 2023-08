Project Mugen è troppo simile a Spider-Man di PlayStation? Un video fa un parallelo

IGN USA ha condiviso uno Shorts di YouTube nel quale raccoglie alcune scene di gioco del nuovo Project Mugen di Netease e lo mette a confronto con Marvel's Spider-Man di Insomniac Games. Non si tratta di un paragone completamente casuale, ma è giustificato da quanto notato da molti utenti durante la presentazione del gioco free to play: Project Mugen utilizza delle animazioni di movimento che sono veramente molto simili a quelle dell'Uomo-Ragno di PlayStation.

Possiamo vedere che i personaggi di Project Mugen sono in grado di lanciarsi in aria, proiettarsi in varie direzioni e correre sulle pareti: alcuni fan sono arrivati al punto di affermare che il gioco di Netease è una "mod di Spider-Man". Le animazioni sono veramente molto simili, ma consigliamo di non saltare alla conclusione che si tratti di un "furto" o di una copia totale.