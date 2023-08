Affermiamo "ancora" perché, nel caso non lo sappiate, Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case è il secondo gioco della "saga", iniziata con The First Cases. Il primo capitolo era una piacevole avventura narrativa a tema investigativo: sarà lo stesso con questo seguito? Scopritelo nella nostra recensione di Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case .

Se per scoprire chi è l'assassinio sul treno che collega Parigi con Constantinopoli vi è ancora tempo, è invece arrivato il momento di vedere nel dettaglio se lo sviluppatore Blazing Griffin è stato in grado di proporre ancora una volta un'avventura intrigante con protagonista il celebre detective.

La fine del 2023 sarà un periodo denso di grandi uscite, ma nel mezzo dei giochi che stanno attirando tutta l'attenzione del grande pubblico vi sarà anche un po' di spazio per Hercule Poirot: il detective belga sarà infatti protagonista di ben due giochi di Microids . L'editore francese pubblicherà Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case e Agatha Christie - Assassinio sull'Orient Express. Due opere molto diverse, ma entrambe dedicate all'amato personaggio dei romanzi, sebbene in entrambi i casi riprodotto in modo inedito.

La nascita di un grande duo

La saga di Blazing Media rappresenta un nuovo punto d'accesso all'immaginario di Poirot. Se nei romanzi il nostro detective è già più che famoso a livello internazionale, in questo capitoli si trova solo all'inizio della sua curva ascendente. In The First Cases abbiamo visto la nascita professionale di Poirot, mentre in Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case vediamo sorgere la coppia Poirot - Hastings.

Hastings è il famoso aiutante di Poirot e, in Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case, è un agente di contatto per un lavoro commissionato al nostro belga preferito: portare il dipinto della Maddalena Penitente al sicuro dal continente a Londra, dove sarà esposto. La coppia si incontra nel viaggio in nave verso l'Inghilterra dove si trova subito coinvolta in un piccolo caso di un oggetto scomparso, che funge da tutorial e da introduzione narrativa.

L'aiutante non è l'unica novità di questa avventura, ma è per certo quella più controversa. Sebbene la sua figura non sia spiacevole a livello narrativo soprattutto nelle fasi finali, dove assume un po' più di spessore e si contrappone alla rigidità di Poirot, Hastings per buona parte del gioco pare più un fantoccio vuoto che il nostro detective utilizza per esporre i propri ragionamenti che un vero aiutante.

All'atto ludico, infatti, Hastings spesso è solo un menù di interazione "formato personaggio" e piazzato in un punto a caso di ogni ambientazione. Una volta raccolti abbastanza indizi dovremo andare da lui per esporre i ragionamenti finali legati alla fase dell'investigazione che stiamo portando avanti. Al tempo stesso il grosso dell'indagine avviene comunque nella mente di Poirot e questo fa sì che non sia sempre chiaro quando è arrivato il momento di interpellare Hastings e quando invece si deve ancora cercare qualche indizio nell'ambiente per proseguire, con la conseguenza che ci si ritrova più volte a provare a parlargli solo per vedere se è arrivato il suo momento oppure no, rendendo l'avanzamento più macchinoso rispetto a The First Cases dove la fase investigativa era meglio organizzata.

È un peccato che Blazing Media non abbia trovato modi per sfruttare il personaggio in modo più interessante, inserendo ad esempio fasi a lui dedicate o dandogli un ruolo più centrale negli interrogatori, che sono inoltre stati depotenziati rispetto al precedente capitolo dove bisognava convincere gli indiziati ad aprirsi presentando loro i giusti indizi.