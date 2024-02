PS5: nessun taglio di prezzo in vista per la difficoltà di ridurre i costi di produzione

Molti però ci hanno visto un grosso rischio per il prezzo della vociferata PS5 Pro , che potrebbe essere più alto di quello di PS5, non producendo l'alternanza avuta tra PS4 Pro e PS4, con la prima che andò a occupare la fascia di prezzo della seconda, che di conseguenza subì un corposo taglio di prezzo.

Quindi uno scenario come quello visto con PS4 , o con altre console del passato, è attualmente impossibile. A riportare la dichiarazione di Sony è stato il giornalista di Bloomberg Takashi Mochizuki su X, che non le ha commentate direttamente.

Nel corso del suo resoconto dei risultati del terzo trimestre dell'anno fiscale 2023 / 2024, Sony ha avuto modo di parlare anche di possibili tagli di prezzo di PS5 per aumentare le vendite, escludendoli però completamente. Il motivo? I costi di produzione sono così elevati che non ci sono margini di intervento adegutati per ridurli. Quini, diminuire il prezzo di vendita di PS5 comporterebbe delle perdite, evidentemente considera insostenibili.

Tra luci e ombre

Nessun taglio di prezzo in vista per PS5

In generale, i risultati di Sony per il terzo trimestre sono stati caratterizzati da luci e ombre. Ad esempio la compagnia ha riportato di ricavi da record, per profitti ridotti. Inoltre ha annunciato l'assenza di uscite di titoli first party maggiori legati a serie affermate fino a marzo 2025.