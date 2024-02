Il COO di Sony e presidente di SIE ha capito qual è il grande problema di PlayStation

Takashi Mochizuki, reporter di Bloomberg, ha pubblicato una dichiarazione del COO di Sony, che è anche il presidente di Sony Interactive Entertainment (ovvero PlayStation), Hiroki Totoki. Questo ha affermato, in breve, di aver capito qual è il problema di SIE.

Hiroki Totoki ha dichiarato: "Sono passati quattro mesi da quando sono diventato presidente di SIE. Un grande problema di SIE che ho riscontrato è che non hanno necessariamente una comprensione profonda di come il loro lavoro si traduca in crescita, generazione di profitti sostenibili e margini più elevati per l'unità nel suo complesso."

Le parole di Totoki non sono ovviamente positive, in quanto lasciano intendere che la compagnia non è soddisfatta del modo in cui PlayStation è gestita. Il fatto che PlayStation abbia ricavi altissimi nel terzo trimestre, ma margini davvero ridotti è un esempio del problema.