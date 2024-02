PlayStation: ricavi altissimi nel terzo trimestre, ma i margini davvero ridotti preoccupano

Sony ha diramato i dati del gruppo per il terzo trimestre dell'anno fiscale che si chiuderà il 31 marzo 2024, parlando di ricavi altissimi per la divisione PlayStation , ma allo stesso tempo di profitti davvero bassi. Insomma, il margine è ridotto all'osso, pur essendo positivo.

Un trimestre da record, in ogni senso

Un trimestre ottimo dal punto di vista dei ricavi, ma il margine è davvero ridotto

Interessante notare come il Q3 dell'anno fiscale 2023/2024 sia stato il migliore di sempre in termini di ricavi per PlayStation, posizionandosi però solo al terzo posto per profitti, segno che i costi sostenuti dalla compagnia per ottenere certi risultati sono davvero enormi.

Evidentemente Sony non può fare molto dal punto di vista dei ricavi che, come sottolineato, sono altissimi. Probabilmente però, nei prossimi mesi potrebbe attuare delle politiche di riduzione dei costi, per migliorare i profitti, considerando anche la mancanza di lanci di grossi first party appartenenti a serie maggiori almeno per tutto il prossimo anno fiscale.