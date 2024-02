The Last of Us Parte II Remastered: l'update 1.11 aggiunge un piccolo extra e corregge i bug

Naughty Dog ha pubblicato un nuovo aggiornamento per The Last of Us Parte II Remastered per PS5. Si tratta dell'update 1.11 e introduce alcune correzioni e anche un piccolo nuovo contenuto.

Precisamente, parliamo di una nuova concept art per la skin WLF Reversible, che potrete ora trovare nella sezione extra di The Last of Us Parte II Remastered. Per il resto, si tratta di classiche correzioni di bug e miglioramenti del gioco. Potete trovare l'elenco completo qui sotto.