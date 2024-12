Dead Space Remake è ora a un prezzo bassissimo su Amazon: l'offerta a tempo per questo grande horror

Dead Space , precisamente il remake, si trova ora a un prezzo che lo rende imperdibile per tutti gli amanti dell'horror e soprattutto i fan della saga. Il gioco di Motive ed Electronic Arts è a un -56% rispetto al prezzo mediano su Amazon e a un -16% ulteriore rispetto al prezzo più basso recente. Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. Ciò che conta di più è che il gioco - ora in vendita con una offerta a tempo - si trova a un nuovo prezzo minimo storico per la piattaforma. Amazon si occupa sia della vendita che della spedizione e ordinando subito vi arriverà prima di Natale.

Che tipo di gioco è Dead Space Remake

Dead Space Remake è un rifacimento grafico dell'originale gioco pubblicato nell'epoca PS3. La grafica è stata ricreata da capo per sfruttare la potenza delle macchine da gioco d'oggi, ma sono state introdotte anche altre modifiche per rendere il gioco più divertente, con nuove sezioni e meccaniche basate su contenuti che erano stati aggiunti solo nei seguiti.

Inoltre, ora è stato aggiunto il doppiaggio ad Isaac, il protagonista, che nella versione originale era muto. Per il resto, Dead Space rimane un ottimo horror in terza persona, che ci vede esplorare una nave mineraria nello spazio sulla quale sono comparsi una serie di mostri noti come necromorfi: dovremo farli a pezzi per sopravvivere ed esplorare la nave, cercando di capire cosa è accaduto.