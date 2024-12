In The Witcher 4 si potrà giocare anche a Gwent e ci sarà Geralt

CD Projekt Red sa perfettamente cosa vogliamo da un gioco della serie The Witcher: giocare a Gwent tra un combattimento e l'altro. Quindi è stato svelato, in un'intervista concessa dagli sviluppatori, il game director Sebastian Kalemba e l'executive producer Gosia Mitręga, al canale YouTube Easy Allies, che il Gwent tornerà anche in The Witcher 4, sottoforma di mini gioco.

Attenzione, perché da qui in poi parleremo di uno dei finali di The Witcher 3: Wild Hunt. Se non lo avete giocato o non volete anticipazioni, non leggete oltre e andate a giocarci.