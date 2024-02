Insomniac Games conferma i licenziamenti subiti con un accorato messaggio

Come era già emerso in base a vari report, tra i team colpiti dai consistenti licenziamenti di massa avvenuti presso PlayStation Studios c'è anche Insomniac Games, e la cosa è stata confermata in queste ore da un messaggio ufficiale da parte del team.

"Come vari altri team all'interno di Sony Interactive Entertainment e PlayStation Studios, Insomniac Games è stata colpita dai licenziamenti annunciati ieri", si legge nell'accorato post su X. "Non ci sono parole sufficienti a esprimere i nostri sentimenti su questa situazione, è un momento grave e senza precedenti per il nostro studio".



Poi, il messaggio si concentra su coloro che sono stati colpiti dal tagli odi personale: "Stiamo concentrando le nostre energie per aiutare tutti coloro che sono rimasti più colpiti da questa situazione difficile. Per chi sta assumendo, ci sono persone fantastiche che cercano nuovi ruoli e che hanno dato importanti contributi alla storia di Insomniac".