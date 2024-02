I nuovi driver Bluetooth per Windows 11 migliorano le prestazione del DualSense

L'attenzione di Microsoft e Intel nei confronti del gaming è una costante che si consolida nel tempo. Il colosso californiano della tecnologia ha da poco pubblicato una nuova versione dei driver Bluetooth per Windows 11 e Windows 10 che incrementa il supporto al controller ufficiale di PlayStation 5, il celebre Dualsense. Inoltre, i nuovi driver correggono alcuni bug, migliorano la stabilità e le prestazioni generali, caratteristiche che faranno la gioia dei giocatori PC e non solo.

Aggiornamento all'insegna del gaming

Il tool ufficiale Intel Driver and Support Assistant

I driver Intel Wireless Bluetooth 23.30.0 per Windows 11 e Windows 10 sono già disponibili sulla pagina dedicata del sito Intel.

Come si legge dalla nota ufficiale, il nuovo aggiornamento porta in dote miglioramenti per la stabilità dei dispositivi quando vengono riattivati dalla modalità di ibernazione e riposo, includono update funzionali di carattere generale e, come abbiamo già accennato, migliorano la connettività dei controller di gioco secondari, con un'attenzione particolare per il DualSense targato PlayStation.

L'aggiornamento è compatibile con i più recenti Intel Wireless Adapter e può essere scaricato anche tramite l'app ufficiale Intel Driver and Support Assistant. Se non siete sicuri di quale sia la vostra scheda di rete, niente timore: il tool riconosce automaticamente il modello e determina la compatibilità dei driver in maniera del tutto autonoma.