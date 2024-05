Questa enorme RTX 4090 ha un sistema di raffreddamento mai visto: si chiama MSI SUPRIM FUZION

Sotto le ventole troviamo anche dissipatori di calore in rame che coprono la VRAM e una piastra posteriore metallica pensata per migliorare la stabilità strutturale e il flusso di calore. Inoltre, la GPU è dotata di un connettore di alimentazione da 12 V-2x6, una versione rivisitata del 12VHPWR originale. La GeForce RTX 4090 SUPRIM FUZION dispone anche di due porte DP e HDMI.

È raro vedere l'annuncio di una GPU raffreddata a liquido, ma è ancora più difficile che venga presentato al mondo un prodotto come la MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM FUZION . Una gigantesca scheda grafica Ada Lovelace che ha un sistema di raffreddamento molto particolare, che per certi versi porta alle estreme conseguenze quello che abbiamo visto finora nelle GPU MSI della linea SUPRIM.

La descrizione di MSI

Un dettaglio del sistema di dissipazione MSI SUPRIM FUZION (fonte: allround-pc)

Non ci sono molti dettagli sulle prestazioni di questa variante, che però pare aver già ottenuto il premio "Best Choice Awards" al Computex 2024. Di seguito vi riportiamo anche l'annuncio di MSI:

"MSI SUPRIM FUZION è una scheda grafica innovativa con raffreddamento a liquido ibrido all-in-one, che combina la praticità dell'installazione ad aria con le proprietà termiche del raffreddamento a liquido. Offre soluzioni innovative per soddisfare le esigenze degli utenti in termini di alte prestazioni, dissipazione del calore efficiente, facile installazione e gestione di applicazioni IA in evoluzione. Questa scheda grafica è equipaggiata con la GPU NVIDIA GeForce RTX 4090 e dispone del design di raffreddamento a liquido brevettato da MSI, che migliora le prestazioni complessive della scheda grafica. Il circuito dell'acqua a tubi corti è appositamente progettato per aumentare la pressione per una migliore circolazione dell'acqua.

Una pompa a basso profilo consente un maggiore spazio all'interno del dissipatore per il flusso d'aria e la base in rame a microfinne cattura efficacemente il calore dalla GPU. Con tre serbatoi aggiuntivi, SUPRIM FUZION offre una capacità di refrigerante superiore di circa il 18% rispetto ai radiatori standard, migliorando la capacità di circolazione dell'acqua.

Il radiatore è progettato con alette più dense nella sezione del flusso freddo e alette più sparse nella sezione di dissipazione del calore per un migliore scambio termico. L'aria viene spinta da ventole con pale scanalate uniche che riducono le vibrazioni anomale e smorzano il rumore. Insieme, queste tecnologie innovative consentono a SUPRIM FUZION di spingere avanti le possibilità del raffreddamento avanzato per elevare le esperienze di gioco e potenziare le attività basate sull'intelligenza artificiale con efficienza e prestazioni".

Un dettaglio della GPU MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM FUZION (fonte: allround-pc)

Caratteristiche principali

GPU NVIDIA GeForce RTX 4090;

pompa a basso profilo, per un maggiore spazio per il flusso d'aria;

pale delle ventole scanalate uniche riducono le vibrazioni e il rumore;

base in rame a microfinne che aiuta a raffreddare la memoria e la GPU;

raffreddamento a liquido che nasconde radiatori e tubazioni all'interno della scheda grafica;

design anti-perdite;

le alette della sezione di raffreddamento sono più dense, mentre le alette della sezione di dissipazione del calore sono più sparse. Alcune alette sono saldate sulla superficie del tubo piatto per un ulteriore scambio di calore.

Non sappiamo ancora prezzo e data di uscita, ma arriveranno probabilmente nuovi dettagli nel corso del Computex 2024, dove ci saranno informazioni anche sulle GPU NVIDIA Blackwell. L'evento inizierà ufficialmente la sera del 3 giugno 2024 con il discorso della CEO di AMD Lisa Su, ma ci aspettiamo novità già nei prossimi giorni. Quindi continuate a seguirci per saperne di più e nel frattempo fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questa scheda video.