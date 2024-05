PS5 è già la console da cui Sony ha tratto più ricavi di sempre, con la spesa per utente più alta in assoluto

Spesa in aumento

Per inciso, è stato svelato che la generazione PS5 ha visto vendite per un valore complessivo di 106 miliardi di dollari, lì dove la generazione PS4 ha prodotto vendite per 107 miliardi di dollari nel suo intero ciclo di vita. La spesa per utente è inoltre più alta del 26% su PS5 rispetto a PS4, in periodi di tempo comparabili. Sony ha registrato una spesa media di 731 dollari per console su contenuti, servizi e periferiche, rispetto ai 580 dollari per console della generazione PS4.

Il dato è dovuto in particolare all'aumento del 176% della spesa per DLC e microtransazioni, del 57% per i servizi e del 34% per le periferiche. Paradossalmente la spesa per i giochi completi è diminuita del 12% rispetto ai primi quattro anni della generazione PS4. Ossia, i giocatori acquistano più contenuti extra per i singoli giochi e meno giochi veri e propri, che evidentemente sfruttano più a lungo.