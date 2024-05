PlayStation ha due nuovi CEO che prendono il posto di Jim Ryan: ecco chi sono

"Sono entusiasta di guidare lo Studio Business Group e continuare a costruire il nostro successo con PlayStation 5, preparandoci per il futuro", ha dichiarato Hulst in un comunicato. "L'industria dei videogiochi è una delle più grandi industrie dell'intrattenimento al mondo e si basa sul matrimonio tra contenuti e tecnologia; non vedo l'ora di continuare a spingere i confini del gioco e dell'intrattenimento".

Hermen Hulst , già capo dei PlayStation Studios, nonché fondatore di Guerrilla Games, lo studio di sviluppo delle serie Horizon e Killzone, è il CEO del rinominato Studio Business Group, che include tutti i team first party di PlayStation, e andrà a coprire lo sviluppo delle proprietà intellettuali del gruppo su altri media, come TV e cinema.

Non uno, ma ben due nuovi CEO prenderanno il posto di Jim Ryan mettendosi a capo di Sony Interactive Entertainment : Hermen Hulst e Hideaki Nishino. Spetterà a loro, da qui in avanti, guidare PlayStation .

Una foto dei due nuovi CEO: Hideaki Nishino ed Hermen Hulst

Hideaki Nishino guiderà invece il Platform Business Group, che include hardware console, tecnologia, accessori, PlayStation Network e rapporti con i terzi (coprendo gli editori più importanti e gli studi indie). Era già SVP delle Platform Experiences. Nishino è in Sony dal 2006 e ha ricoperto diversi ruoli dentro Sony Network Entertainment, Sony Corporation e SIE.

"Continueremo a connettere giocatori e creatori attraverso prodotti, servizi e tecnologie di classe mondiale", ha dichiarato Nishino. "Ci sforzeremo ancora di più di far crescere la nostra comunità con innovazione in ogni area di Sony Interactive Entertainment".

"Sono onorato di essere stato nominato per un ruolo così importante insieme a Hermen. Lavorando a più stretto contatto, da ora in poi saremo in grado di costruire esperienze incredibili per un pubblico sempre più vasto".

Entrambi i CEO risponderanno del loro operato a Hiroki Totoki, il presidente di Sony Interactive Entertainment, che è stato CEO a interim dall'uscita di Jim Ryan dalla compagnia avvenuta a fine marzo 2024, fino a oggi. Totoki è anche presidente, COO e CFO di Sony Group Corporation. Le modifiche ai vertici della compagnia saranno effettive dal 1° giugno 2024.

"Sony Interactive Entertainment è un'azienda dinamica e in crescita che offre incredibili esperienze di intrattenimento attraverso la connessione di contenuti e tecnologia", ha detto Totoki. "Questi due leader avranno responsabilità chiare e gestiranno la direzione strategica della compagnia per garantire che l'attenzione rimanga concentrata sull'aumento del coinvolgimento degli utenti PlayStation esistenti e sull'espansione delle esperienze verso nuovi pubblici".

Insomma, pare che Sony abbia scelto due veterani per guidare PlayStation, in linea con le politiche della compagnia. Aver raddoppiato i CEO indica però che ormai le dimensioni del business di PlayStation sono tali che richiedono un maggiore sforzo di direzione e coordinamento,

Chissà come Hulst e Nishino affronteranno i problemi più cogenti del settore, come quello dei costi crescenti, e se proseguiranno nella politica di licenziamenti e ridimensionamento degli studi attuata da Ryan e Totoki negli ultimi mesi.