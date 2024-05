State of Play a fine maggio? Arriva una conferma da PlayStation stessa

Nel testo , oltre a spiegare i ruoli che i due andranno a ricoprire, viene anticipato che: "Più tardi nel corso del mese ne saprete di più sulla visione a lungo termine del Gruppo Sony e sul ruolo essenziale di SIE in questa visione. Come ho detto in precedenza, l'anno fiscale 2024 segna l'inizio del piano di medio periodo per il Gruppo Sony, in cui detteremo le basi per una crescita sostenibile."

Da giorni ormai si vocifera dell'arrivo di uno State of Play a fine maggio 2024, ossia entro pochissimi giorni. Per adesso non ci sono conferme ufficiali in merito, ma le voci sono state avallate da PlayStation stessa. Più precisamente, da una dichiarazione del presidente Hiroki Totoki dentro al comunicato con cui ha annunciato la nomina di due nuovi CEO a capo di Sony Interactive Entertainment (SIE) , Hermen Hulst e Hideaki Nishino.

Il futuro possibile

Siamo tutti in attesa di saperne di più dei progetti di PlayStation

Molti hanno letto chiaramente in queste parole l'annuncio dell'arrivo di qualcosa di grosso per fine maggio, come uno State of Play maggiore o una presentazione stile E3 vera e propria, in cui PlayStation detterà il suo futuro mostrando finalmente cosa ha in cantiere per i prossimi anni.

Naturalmente non ci troviamo di fronte a un annuncio vero e proprio, ma c'è da considerare che, come sempre quando subentra un nuovo potere, in questo caso due nuovi CEO, ci sarà una gran voglia di mostrare al pubblico e agli investitori che è in corso una svolta, per accrescere fiducia nel marchio PlayStation e in Sony stessa.

Difficile dire cosa potrebbe essere annunciato, visto che sono molti i PlayStation Studios di cui non si conoscono ufficialmente i progetti. Santa Monica potrebbe essere al lavoro su di un nuovo God of War e sulla famosa nuova proprietà intellettuale di Cory Barlog, Naughty Dog ha appena cancellato un gioco praticamente ultimato ma, in generale, sono pochissimi i giochi first party di Sony di cui sappiamo effettivamente qualcosa. Insomma, la curiosità è davvero tantissima e non vediamo l'ora di scoprire di più.