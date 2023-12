The Last Of Us Online, membri di Naughty Dog lo celebrano: 'il punto culminante della mia carriera'

Dopo la cancellazione di The Last Of Us Online, vari sviluppatori di Naughty Dog, compresi alcuni ex-membri del team, hanno detto la propria online e hanno in pratica celebrato il misterioso progetto multiplayer.

Il Technical Designer Nathaniel Ferguson ha dichiarato che lavorare al gioco è stato "assolutamente il punto culminante della mia carriera, e sarà sempre un progetto molto speciale per me", in un post su X che potete vedere qui sotto. "Un giorno triste, ma sicuramente con orizzonti molto luminosi davanti a noi".

Il post su X di Nathaniel Ferguson

Il Game Designer Karl Morley ha dichiarato di essersi "divertito di più a giocare a questo gioco che a qualsiasi altro gioco [multigiocatore] prima e dopo": cosa che non ci rende felici, visto che non avremo mai modo di provarlo in prima persona.

"Non è mai facile quando un gioco viene cancellato, ma sono molto orgogliosa del mio studio e di tutto ciò che abbiamo realizzato in questo progetto", scrive sui social media la direttrice dei dialoghi Kat McNally, "e un grande ringraziamento va ai miei team di combat QA e di dialoghi".