Pokémon Scarlatto e Violetto, Il Disco Indaco: primi voti positivi, ma non mancano le critiche

Da pochi giorni è disponibile Il Disco Indaco, la seconda parte dell'espansione Il Tesoro dell'Area Zero di Pokémon Scarlatto e Violetto. In queste ore sono arrivate in rete le prime recensioni, che per il momento lo descrivono come un DLC con del potenziale, ma non sfruttato appieno e afflitto ancora una volta dai problemi di performance già visti nei giochi base.

Tra i più positivi c'è TechRaptor che ha assegnato un 7,5, affermando che "Il Disco Indaco ha fatto quello che ogni fan si aspetta da un DLC aggiungendo una nuova area da esplorare, Pokémon da rintracciare e catturare e persino smuovendo un po' le cose con qualche battaglia dalla difficoltà maggiore della norma", tuttavia "i problemi di performance impediscono ancora una volta a questo gioco di essere davvero grandioso".

Ben più critico il portale Nintendo Life con il suo 6, che afferma Il Disco Indaco, al netto dell'aumento del tasso di sfida, la varietà delle attività proposte e un nuovo mondo da esplorare che piaceranno ai fan della serie, presenta "una narrativa poco avvincente, una conclusione insoddisfacente delle vicende di Pokémon Scarlatto e Violetto, un sistema BP che richiede troppo grinding e i soliti problemi di performance che affliggono i giochi sin dal lancio."

Kotaku invece spiega che Il Disco Indaco ha un grande potenziale, ma che ancora una volta i giochi di nona generazione danno la sensazione di essere dei concept non pienamente realizzati. "Ha tutte le caratteristiche di una grande evoluzione del design e della narrazione di Pokémon, sepolta da un gioco che si regge a malapena."