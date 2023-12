PlayStation Plus Extra e Premium, dicembre 2023: ecco i nuovi giochi PS4 e PS5

Dicembre chiude un anno straordinario sia per gli appassionati di videogiochi in generale che per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium in particolare, che hanno potuto accedere a tanti giochi PS4 e PS5 di straordinaria qualità, aggiunti al catalogo soprattutto nel primo semestre del 2023. Gli ultimi mesi in verità hanno fatto un po' storcere il naso agli utenti, con un evidente calo che Sony ha cercato di compensare appunto con le novità di dicembre, prima fra tutte GTA V: il celebre blockbuster di Rockstar Games torna nel catalogo di PS Plus sull'onda dell'entusiasmo nei confronti del trailer di GTA 6, ma basterà per accontentare tutti?

Grand Theft Auto V Trevor ci dà il benvenuto in GTA V Gli oltre 190 milioni di copie vendute fanno di GTA V un gioco che non ha decisamente bisogno di presentazioni, e se esiste ancora qualcuno che non abbia provato l'avventura di Michael, Trevor e Franklin ecco un'ottima occasione per recuperarla. Con il suo ampio open world, pieno di cose da fare e da vedere mentre portiamo avanti una coinvolgente campagna single player caratterizzata dalle immancabili critiche sociali, il titolo di Rockstar Games è ancora oggi un punto di riferimento. La doppia versione disponibile per gli abbonati a PlayStation Plus di livello Extra e Premium consente di accedere ai miglioramenti introdotti con l'aggiornamento per PS5, che può ora vantare anche i riflessi in ray tracing oltre a una modalità a 60 fps. Novità molto rilevanti per il comparto tecnico del gioco, che viene in questo modo valorizzato in maniera importante. Ulteriori dettagli li trovate nella nostra analisi della versione PS5 di GTA 5.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin Uno spettacolare combattimento in Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin Prequel spirituale della celebre serie Square Enix, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin racconta la storia di Jack e dei suoi compagni, impegnati nella difficile missione di trovare e sconfiggere Chaos: sono davvero loro i leggendari Guerrieri della Luce? Lo scopriremo nel corso di una campagna corposa e impegnativa, che non brilla sul fronte narrativo ma mette in campo alcune idee interessanti. Quanto al gameplay, il titolo sviluppato da Team Ninja è un action RPG dotato di una struttura a missioni con scenari di stampo tradizionale e boss fight che concludono ogni spedizione, dunque non si tratta di un open world né può vantare meccaniche particolarmente ben bilanciate, anzi il grado di sfida alterna momenti di grande tranquillità a inaspettati picchi di difficoltà: ne abbiamo parlato nella recensione di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin.

MotoGP 23 Uno degli spettacolari replay di MotoGP 23 L'ultima edizione della simulazione corsistica targata Milestone su licenza ufficiale, MotoGP 23 ribadisce l'approccio realistico della serie ma prova a renderne il gameplay più accessibile attraverso l'introduzione dei cosiddetti "aiuti neurali", fondamentalmente una modalità semplificata in cui la moto si guida quasi da sola, frenando in automatico e assistendoci finanche nelle pieghe. Per quanto riguarda i contenuti, la novità delle rivalità aggiunge un pizzico di freschezza a una carriera altrimenti sempre uguale a se stessa, mentre il modello di guida si conferma scalabile e personalizzabile ma la realizzazione tecnica appare ancora distante rispetto alle produzioni più blasonate: ulteriori dettagli in merito li trovate nella nostra recensione di MotoGP 23.

Metal: Hellsinger Un furioso scontro a fuoco in Metal: Hellsinger Sicuramente uno dei giochi più originali fra le novità di dicembre per il catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium, Metal: Hellsinger è uno sparatutto "infernale" con l'azione che si sviluppa a tempo di musica, rigorosamente metal. Ci verrà infatti chiesto di sferrare i nostri attacchi seguendo il ritmo, cosa che andrà ad amplificarne l'efficacia e a creare sequenze davvero frenetiche e spettacolari. Come abbiamo avuto modo di scrivere nella recensione di Metal: Hellsinger, il risultato di questo curioso mix è un'esperienza che conquista fin dalle prime... battute, generando un grande entusiasmo quando riusciamo a portare avanti la nostra progressione ma incappando in qualche spigolo laddove si commettano degli errori, cosa che ci obbligherà a ricominciare di volta in volta lo stage.

Salt and Sacrifice Salt and Sacrifice e il suo stile grafico peculiare Il sequel del popolare Salt and Sanctuary, Salt and Sacrifice purtroppo non riesce a esprimere le stesse potenzialità del suo predecessore, puntando a offrire un'esperienza che si rivela fin da subito un mix di generi mal congegnata, con diverse meccaniche che purtroppo cozzano fra di loro e restituiscono la sensazione di un prodotto pensato male. La modalità cooperativa, uno dei pochi aspetti convincenti del pacchetto insieme allo stile grafico, anche stavolta molto particolare, non riesce purtroppo a compensare le mancanze di un gioco che ci ha alquanto deluso, come spiegato nella recensione di Salt and Sacrifice. Certo, la possibilità di scaricarlo senza costi aggiuntivi rappresenta senz'altro una notevole spinta a provarlo in ogni caso.

Moonscars Grey Irma esplora gli scenari di Moonscars Restiamo nell'ambito delle due dimensioni con Moonscars, il metroidvania soulslike sviluppato da Black Mermaid. Caratterizzato da una grafica in toni di grigio e di rosso, il gioco ci mette al comando di Grey Irma, una creatura di argilla dotata di abilità sovrumane che si risveglia con un imperativo in testa: trovare lo Scultore, colui che le ha dato la vita, all'interno di un castello assediato dai mostri. Lato gameplay i combattimenti la fanno ovviamente da padrone, con un'ottima resa degli impatti e un repertorio di mosse che si espande man mano che si procede all'interno della campagna, pur senza mai introdurre capacità in grado di rivoluzionare la formula messa a punto dagli autori, che rimane piuttosto ostile e punitiva. Vi piace la sfida? Trovate ulteriori dettagli nella recensione di Moonscars.

Mega Man 11 Uno dei boss fight di Mega Man 11 Ultimo capitolo della classica serie Capcom, in un tentativo di rilancio senz'altro efficace dal punto di vista qualitativo, Mega Man 11 riprende la formula action platform che ben conosciamo ma la modernizza sotto diversi aspetti, introducendo ad esempio la meccanica inedita del Double Gear che consente al personaggio di sferrare attacchi dalla potenza amplificata oppure di rallentare il tempo per schivare i colpi dei suoi nemici. Queste novità vengono messe al servizio di una campagna di stampo tradizionale, con otto livelli differenti e altrettanti, ottimi boss fight che dovremo superare con successo per salvare ancora una volta il mondo dalla minaccia del Dottor Wily e dei suoi potenti robot. Il risultato finale è un'esperienza breve ma intensa, come al solito: ne abbiamo parlato nella recensione di Mega Man 11.

Gigabash Due mostri giganti si affrontano in Gigabash Miscelando insieme elementi tratti da grandi classici come Power Stone, Super Smash Bros. e War of the Monsters, Gigabash ci mette al comando di un mostro gigante impegnato ad affrontare altri titani sullo sfondo di una sfortunatissima città, che verrà inevitabilmente rasa al suolo dal devastante combattimento che metteremo in scena di volta in volta. In solitaria o all'interno di modalità competitive per due o quattro giocatori, avremo modo di controllare un enorme robot oppure il più classico dei kaiju, sferrando attacchi micidiali e spettacolari contro i nostri avversari per riempire un indicatore prezioso: quello che ci consentirà di raggiungere la forma finale, il titano di classe S.

GRIME GRIME e il suo stile Un ispiratissimo metroidvania dotato di elementi soulslike, GRIME ci mette al comando di un guerriero di roccia che emerge dal vuoto, con una sorta di buco nero al posto della faccia e l'evidente necessità di affrontare nemici man mano più grossi e coriacei, ma per quale motivo? Di certo la narrazione non è il focus dell'esperienza messa a punto da Clover Bite, che si concentra piuttosto su altro. Il gameplay, innanzitutto, che parte da un impianto action RPG di stampo tradizionale per mettere in scena scontri sempre più impegnativi e spettacolari, in cui avremo modo di utilizzare armi differenti e manovre speciali per avere ragione dei nostri avversari in un crescendo benedetto da una direzione artistica evocativa: ne abbiamo parlato nella recensione di GRIME.

Tinykin Tinykin e le sue piccole creature Probabilmente ispirato al classico Pikmin, Tinykin racconta la storia di un giovane studente del futuro che torna a visitare la Terra per scoprire come vivevano i suoi antenati prima di abbandonare il pianeta, ma lo trova abitato da orde di minuscoli insetti intelligenti, i tinykin appunto. Sarà tuttavia grazie al loro aiuto che potrà tornare a casa. Pronte a obbedire a ogni nostro comando, le piccole creature sono dotate di abilità differenti a seconda della loro tipologia e del luogo in cui si trovano, e starà a noi sfruttare queste qualità per portare a termine man mano nuovi incarichi all'interno di scenari decisamente ampi, che descrivono in maniera brillante il mondo cartoonesco del gioco: ulteriori dettagli nella recensione di Tinykin.

Prodeus Una sequenza di combattimento di Prodeus Boomer shooter dalla spiccata personalità, Prodeus cita i grandi classici degli anni '90 coinvolgendoci in una campagna avvincente, realizzata da un team formato da veterani dell'industria videoludica determinati a cogliere l'essenza degli FPS più iconici di sempre, anche e soprattutto sul piano visivo grazie a una grafica che prova a emulare i vecchi hardware. Quello che ci viene presentato è dunque un accattivante mix di vecchio e nuovo, esplosioni lo-fi contrapposte a particellari moderni e a una colonna sonora metal, che ci accompagneranno mentre combattiamo i Prodean e le forze del caos muovendoci rapidamente all'interno delle mappe e mettendo a segno colpi spietati per farci largo fra le orde nemiche.

Shadowrun L'iconica visuale isometrica di Shadowrun Fra le novità di dicembre per gli abbonati a PlayStation Plus di livello Extra e Premium ci sono anche i tre capitoli che hanno segnato il ritorno della serie Shadowrun, ovverosia Shadowrun Returns, Shadowrun: Dragonfall - Director's Cut e Shadowrun: Hong Kong - Extended Edition: un affascinante ritorno alle atmosfere cyberpunk di un gioco di ruolo che ha fatto la storia degli anni '90. In un futuro oscuro e inquietante, in cui la magia e la tecnologia dominano il mondo, dovremo vestire i panni di uno shadowrunner e guadagnarci da vivere portando a termine missioni per il miglior offerente, muovendoci fra le strade della metropoli di Seattle, in Germania o a Hong Kong a seconda dell'avventura che sceglieremo di affrontare.