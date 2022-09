Metal Hellsinger, la recensione di uno sparatutto giocato a ritmo di metal

Mescolare un rhythm game a uno sparatutto in prima persona, perché non ci aveva mai pensato nessuno prima? Probabilmente perché sembrano essere due mondi agli antipodi, così distanti da risultare praticamente inconciliabili. Del resto molti considerano i giochi musicali con una certa sufficienza, relegandoli a prodotti di serie B. Eppure questo strano mescolio di generi può funzionare, come capirete leggendo la recensione di Metal Hellsinger .

Gameplay ritmico

L'Ignota non ha proprio voglia di scherzare

L'Ignota, la protagonista del gioco, vuole vendicarsi per qualche motivo dell'Inferno. In particolare ce l'ha con la Giudice Rossa, con cui ha un conto in sospeso e per cui prova un odio profondissimo. Metà demone e metà umana, la nostra s'imbarca quindi in un viaggio lungo otto regioni infernali, per arrivare a distruggere la sua nemica. Per Metal Hellsinger vale l'adagio di John Carmack per cui "La trama in un videogioco è come la trama in un film porno: ti aspetti che ci sia, ma in fondo non serve a niente," che descrive più o meno l'importanza che riveste nell'economia generale del gameplay. Non che non offra qualche spunto interessante, ma semplicemente sta lì come un fondale di cartone, a giustificare il massacro ritmico di orde di creature infernali, che hanno l'obiettivo di fermarci.

Appena avviato, il titolo sviluppato da The Outsiders inizia a urlare l'amore degli autori per il metal da ogni pixel. Musica a palla e protagonista che sembra uscita dalla copertina di un disco death metal nella schermata dei titoli fanno subito capire dove si andrà a parare. In realtà è solo l'inizio, come abbiamo appreso poi giocando il tutorial.

L'Ignota è una macchina di morte, capace di terrorizzare i suoi avversari, massacrandoli a ritmo... letteralmente. Di base ci troviamo di fronte a uno sparatutto in prima persona dove bisogna imparare a sparare a ritmo di musica. Più si riesce a seguirlo quando si colpisce, più si alimenta un moltiplicatore di danno che rende i nostri attacchi sempre più letali (fino a 16x). Quando si sbaglia a fare fuoco o quando si viene colpiti, il moltiplicatore scende, indebolendoci. Gli attacchi fuori tempo causano comunque dei danni, ma sono enormemente più deboli di quelli ritmati. La sostanza è che sparando all'impazzata non si va da nessuna parte, tanto che consigliamo di valutare bene il gioco, magari provando la demo ufficiale, a chi potrebbe avere difficoltà con una meccanica del genere (mancare di senso del ritmo non è un reato). Considerate che l'intero Metal Hellsinger è costruito intorno a essa, compresi molti elementi grafici, sia dell'interfaccia che delle mappe.

La musica è il fulcro dell'esperienza, come intuibile anche da alcuni dettagli del mondo di gioco: ad esempio le torce infernali si muovono al ritmo della canzone del livello, in modo da dare al giocatore un suggerimento visivo su quando sparare. Anche il mirino è costruito intorno alla musica e presenta degli indicatori di pressione. Infine c'è la musica stessa, un brano diverso per ogni inferno, che aumenta d'intensità al cresce del moltiplicatore, arrivando ad avere delle parti cantate quando si è raggiunto il livello 16X.