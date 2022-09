Fatal Frame 4: Mask of the Lunar Eclipse potrebbe tornare, per l'insider The Snitch?

L'insider The Snitch, diventato di recente una vera e propria celebrità nell'ambito delle voci di corridoio, ha pubblicato di recente uno dei suoi strani messaggi in codice, che sembrerebbe tradursi con il titolo Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse, suggerendo forse il ritorno del quarto capitolo della serie in qualche forma.

Il messaggio, in questo caso, non proviene da Twitter ma da una chat interna, probabilmente dal canale Discord a cui partecipa l'insider in questione, ed è come al solito un codice costituito da varie emoticon e disegni.

The Snitch, il messaggio in codice che sembra indicare Mask of the Lunar Eclipse

A prima vista non è proprio di semplice soluzione, essendo un vero e proprio rebus, ma in effetti corrisponde perfettamente al titolo del gioco Tecmo Koei in questione: "Mask of the Lunar Eclipse", visto che le immagini rappresentano maschere, una sorta di eclissi lunare e un fantasma.

Si potrebbe dunque trattare di un ritorno in qualche forma di Fatal Frame 4: Mask of the Lunar Eclipse, forse su Nintendo Switch o anche su altre console, riproponendo dunque anche il quarto capitolo della serie dopo aver visto già il ritorno di Fatal Frame 5, o Project Zero: Maiden of Black Water sulle piattaforme moderne. In effetti, il quarto capitolo è uscito solo su Nintendo Wii U ed è rimasto praticamente limitato al solo Giappone, dunque potrebbe essere un ottimo candidato per un rilancio sul mercato occidentale.

Tutto questo potrebbe inoltre legarsi alle voci sul possibile Nintendo Direct di settembre, all'interno del quale potrebbe trovare spazio un annuncio di questo genere, ma potrebbe essere destinato anche al Tokyo Game Show 2022, previsto in questa settimana.