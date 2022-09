Nintendo Direct previsto per domani? Altri indizi a conferma dell'evento

Sono emerse altre fonti a sostegno dell'ipotesi del Nintendo Direct di settembre 2022 previsto per questa settimana e addirittura per domani, martedì 13 settembre 2022, come riportato da VGC in base a quanto riferito da vari altri siti.

In questo caso si tratta del giornalista Mike Minotti di GamesBeat, che si è unito a quanto riferito da Jeff Grubb in precedenza, precisando che il Nintendo Direct sarebbe previsto per domani.

Nintendo Direct in arrivo?

Successivamente, anche la nota insider Emily Rogers ha corroborato l'ipotesi riferendo che anche le sue fonti puntano sull'evento di presentazione per tale data.

È da tempo che si parla della possibilità di un Nintendo Direct a settembre 2022, poi c'è stata l'ipotesi di uno spostamento a causa della morte della Regina Elisabetta, ma poi la questione è tornata sui binari iniziali, indirizzati proprio per questa settimana.

Potrebbe, in effetti, essere il momento giusto per un Nintendo Direct, considerando anche che la seconda metà della settimana dovrebbe essere impegnata già dal Tokyo Game Show 2022. Tra le novità previste, molte voci parlano di riedizioni di The Legend of Zelda: The Wind Waker e Twilitght Princess, oltre alla possibilità che venga annunciato un remaster di Metroid Prime, forse dell'intera trilogia. In ogni caso, se davvero si trattasse di domani, l'annuncio ufficiale del Nintendo Direct dovrebbe arrivare nelle prossime ore.