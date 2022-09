Square Enix entra a far parte della blockchain Oasys

Square Enix ha annunciato di aver unito le forze con Oasys, diventando uno dei nodi validatori dell'omonima blockchain. Questa partenership potrebbe portare anche alla realizzazione di nuovi giochi basati su questa tecnologia.

La blockchain è una struttura di dati condivisa e che non può essere mutata. Possiamo definirla come una sorta di registro digitale, in cui le varie voci vengono raggruppate in "blocchi" con informazioni crittografate. In tutto ciò, un nodo validatore conserva un copia della blockchain ed esegue altre funzioni con l'obiettivo di garantire la sicurezza del sistema.

Oasys, stando alla descrizione offerta dalla compagnia, sarà una blockchain pensata per gli sviluppatori di videogiochi, "eco-friendly" e con protocollo proof-of-stake. Il lancio è previsto entro la fine del 2022 e inizialmente avrà 21 nodi, con l'obiettivo di aggiungerne altri nel tempo. Square Enix per l'appunto rappresenta il ventunesimo nodo annunciato. Anche Sega, Bandai Namco, Ubisoft, netmarble e Neowiz fanno parte della blockchain.

Square Enix ha affermato che collaborerà con Oasys anche per esplorare "la possibilità di sfruttare i contributi degli utenti nello sviluppo di nuovi giochi sulla blockchain di Oasys".

Square Enix x Oasys

Square Enix è uno dei publisher videoludici ad aver dimostrato il maggior interesse in blockchain e NFT, come dimostrato dalle parole del CEO Yosuke Matsuda che ha promesso grandi investimenti da parte della compagnia in questi ambiti, oltre che nella tecnologia cloud e i metaversi. A riprova di ciò ad aprile ha inaugurato la divisione Blockchain Entertainment Business.