Square Enix: metaverso, NFT e blockchain nel discorso di fine anno del CEO Matsuda

Il presidente di Square Enix, Yosuke Matsuda, ha pubblicato il suo tradizionale discorso di fine anno, che riassume un po' i concetti principali emersi nel corso del 2021 e le prospettive per il 2022 per il publisher, e si rileva una notevole insistenza su metaverso, NFT, blockchain, cloud e intelligenza artificiale nel documento.

Dopo il video denso di videogiochi dedicato maggiormente agli utenti, la comunicazione più corporale della compagnia sposta l'attenzione su elementi più legati al business, dimostrando una notevole attenzione per alcune tematiche che stanno facendo molto discutere di questi tempi, come appunto NFT e sistemi di monetizzazione alternativi.

Nel discorso, Matsuda mette in evidenza come la maggior parte dei giocatori abbia espresso una certa avversione nei confronti degli NFT, ma anche come questi siano destinati probabilmente a diventare un concetto familiare nel panorama videoludico e non solo. Una notevole attenzione è stata posta anche sull'idea di metaverso, tanto da considerare il 2021 come "l'anno 1 del Metaverso", secondo Matsuda.

Square Enix, non solo videogiochi tradizionali nel futuro

Il presidente di Square Enix vede un collegamento tra il sorgere di questo concetto e il progresso tecnologico legato alle soluzioni di realtà estesa, cloud e 5G. Se il 2021 ha rappresentato la comparsa di questa idea, il 2022 secondo Matsuda rappresenterà la "transizione alla fase di business" per il metaverso, cosa che dovrebbe avere un impatto sostanziale anche nel business dei videogiochi e di Square Enix nello specifico.

Il presidente di Square Enix fa presente come sia diffuso anche un approccio predatorio e scorretto nei confronti degli NFT, tuttavia giudica il sistema valida per il futuro e, una volta corretto, destinato a diventare estremamente diffuso e standardizzato: "mi aspetto di vedere gli NFT diventare familiari come i beni fisici", ha riferito Matsuda, cosa che potrebbe consolidarsi già dal 2022.

Per quanto riguarda Square Enix, la compagnia si adeguerà a questa tendenza identificando in intelligenza artificiale, cloud e giochi basati sulle blockchain alcuni temi principali su cui investire nel prossimo futuro. Su IA e cloud la compagnia si sta già muovendo da tempo, anche con la costituzione della divisione Square Enix AI & ARTS Alchemy Co., mentre per quanto riguarda i giochi basati su blockchain si tratte di costruire sistemi che si sostengano in maniera autonoma dal punto di vista economico. Matsuda si rende conto che chi cerca una forma tradizionale di intrattenimento non sia interessato a queste soluzioni, ma la compagnia punta a un pubblico estremamente diversificato con queste nuove forme di videogioco.