Starfield augura un buon 2022 con una nuova immagine spaziale da Bethesda

Bethesda ha deciso di celebrare il nuovo anno augurando un buon 2022 con una nuova immagine di Starfield, l'atteso RPG fantascientifico atteso per l'11 novembre 2022 su PC e Xbox Series X|S che continua a mostrarsi col contagocce.

Anche in questo caso non si tratta di uno screenshot ma di un artwork, ovvero un'immagine che serve soprattutto a illustrare lo stile e le atmosfere ricercate dal gioco, che in questo caso richiamano la fantascienza più classica: nell'affascinante illustrazione vediamo infatti uno scorcio di spazio visto dalla superficie di un pianeta alieno coperto di ghiaccio.



Sullo sfondo una nebulosa, mentre in un angolo dell'immagine è visibile un veicolo evidentemente specializzato nell'esplorazione delle superfici più impervie, con due astronauti che contemplano il panorama: "Dedicato a un anno pieno di scoperte", si legge nel messaggio allegato all'artwork.

Proseguono dunque i teaser su Starfield dopo l'immagine sulle caverne misteriose da esplorare che era stata diffusa qualche giorno fa, mentre ieri sono emersi alcuni presunti asset da una vecchia build dell'RPG Bethesda.

Nel frattempo, restiamo in attesa di una presentazione vera e propria di Starfield, per la quale Bethesda ha deciso di puntare alla primavera del 2022, probabilmente nel periodo dell'E3: come successe anche per Fallout 4 e altri titoli della compagnia, sembra infatti che Todd Howard e soci abbiano intenzione di mostrare il gioco in maniera approfondita solo in prossimità dell'uscita vera e propria.