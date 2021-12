Starfield: nuove immagini presunte trapelano da una vecchia build dell'RPG Bethesda

Starfield sembra mostrarsi ancora una volta in immagini trapelate online in qualche modo, anche in questo caso legate a una vecchia build risalente al 2018 e dunque non corrispondente allo stato attuale del gioco, in linea con quanto successo in precedenza.

Più che screenshot veri e propri, sembrano essere dei semplici asset da utilizzare per la creazione di alcuni elementi di scenario, così come abbiamo visto anche nei casi precedenti alla presentazione dell'E3 2021, anche in questo caso pubblicati su Reddit a questo indirizzo, dunque una fonte non propriamente affidabile.

Starfield, una sorta di cupola trapelata online

Starfield, due asset per elementi di scenario

Sembrano dunque essere immagini preparatorie, relative alla costruzione del gioco e chiaramente piuttosto datate, anche a giudicare dal fatto che sono semplicemente "pezzi" di scenario.

In ogni caso, se fossero vere potrebbero comunque contribuire a dare un'idea dello stile utilizzato da Bethesda per la creazione di questo nuovo RPG spaziale: come riferito dagli stessi sviluppatori, Starfield segue uno stile definito "NasaPunk", in quanto si fonda su alcuni elementi realistici della scienza in termini di tecnologie spaziali ma le interpreta in maniera puramente fantascientifica.

In questo modo possiamo aspettarci un certo realismo nella rappresentazione degli elementi tecnologici, come la curiosa cupola rappresentata in queste immagini, ma anche digressioni più chiaramente afferenti alla fantascienza classica, come possiamo aspettarci da vari altri elementi dei mondi rappresentati.

Dal punto di vista ufficiale, abbiamo visto di recente un nuovo artwork che mostra caverne misteriose da esplorare e c'è ora anche una pagina attiva su Steam dalla quale sembra emergere che non avrà doppiaggio in italiano. Per il resto ricordiamo che l'uscita è fissata per il 22 novembre 2022.