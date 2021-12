Starfield: una nuova immagine mostra caverne misteriose da esplorare

Starfield torna a mostrarsi con un piccolissimo assaggio, nella fattispecie un'immagine che non rappresenta però il gioco vero e proprio bensì qualcosa sulle sue atmosfere: si tratta infatti di un artwork ufficiale incentrato su una misteriosa caverna da esplorare.

"Quali meraviglie scoprirete nelle remote caverne?" Domanda il tweet a corredo dell'immagine in questione, pubblicato dall'account ufficiale di Starfield in queste ore. Si tratta, dunque, di un invito alla scoperta, ponendo l'accento sull'esplorazione che sarà alla base dell'esperienza di gioco nel nuovo titolo di Bethesda.



Purtroppo si tratta di materiale ancora molto marginale, essendo una semplice illustrazione, ma può servire a farci entrare nella giusta atmosfera e dimostrare come, oltre agli ampi spazi interstellari e le superfici dei pianeti, sarà possibile esplorare anche luoghi più oscuri e angusti nei remoti pianeti visitabili.

Lo spirito di scoperta ed esplorazione sembra essere alla base dell'intera esperienza di Starfield, che si presenta come un'avventura fantascientifica in parte radicata nella realtà scientifica e in parte ispirata proprio ai classici del genere inteso nel senso più fantasioso e romantico.

D'altra parte, sembra proprio che Bethesda non abbia alcuna intenzione di mostrare qualcosa di effettivamente tratto dal gioco finché non sarà il momento stabilito, che probabilmente avverrà intorno all'E3 del 2022, anche in base a quanto riferito da Todd Howard nel video messaggio di auguri natalizi pubblicato qualche giorno fa. Nel frattempo, è emersa la pagina Steam di Starfield, dalla quale emerge che non avrà doppiaggio in italiano.