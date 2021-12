Elex 2: il sistema di combattimento sarà più dinamico e reattivo

Elex 2 rappresenterà una netta evoluzione rispetto al primo capitolo in diversi ambiti, tra i quali anche il sistema di combattimento, che a detta degli sviluppatori sarà più dinamico e reattivo rispetto a quello visto nel primo capitolo.

D'altra parte, il primo Elex era un action RPG piuttosto ambizioso, che presentava caratteristiche molto interessanti e che sono piaciute a parecchi appassionati dei giochi di ruolo ma che d'altra parte aveva diversi aspetti da limare, derivati anche da una produzione di dimensioni piuttosto piccole e che forse avrebbe necessitato di una maggiore quantità di tempo per poter sistemare ogni aspetto.

Queste correzioni ed evoluzioni dovrebbero essere applicate invece ad Elex 2, il rilancio dell'action RPG open world di Piranha Bytes, che ci riporta precisamente nel particolare mondo fantascientifico del team in questione.

Elex 2, un'immagine del gioco

In una recente intervista pubblicata da Twinfinite, gli sviluppatori hanno parlato in particolare del sistema di combattimento e di come questo sia stato migliorato nel nuovo gioco.

Grande impegno è stato profuso per cercare di rendere gli scontri più dinamici, veloci e reattivi, portando allo sviluppo di diversi modelli prima di trovare la soluzione considerata più efficace per rendere al meglio la visione del team. Uno dei punti di forza del sistema di combattimento di Elex 2, veniamo a sapere, è la sua flessibilità, che consente di adattare lo stile di combattimento alle diverse evenienze e in base alle armi e alle caratteristiche del personaggio.

In linea con le diverse possibilità di evoluzione offerte anche dal punto di vista narrativo, con le ramificazioni della storia, anche gli scontri avranno un aspetto più vario e libero, con la possibilità di risolvere gli scontri in diverse maniere: si potrà per esempio attirare i nemici in trappole mandandoli contro altri personaggi, oppure adottare tattiche di guerriglia oltre al combattimento in campo aperto. Varie caratteristiche di Elex 2 possono essere scoperte anche leggendo il nostro provato del nuovo GDR dei Piranha Bytes, dopo aver visto il mese scorso il nuovo trailer sulle fazioni.