Neuroni in coltura imparano a giocare Pong più velocemente di intelligenze artificiali

Uno studio in corso presso i laboratori australiani di Cortical Labs dimostra come i neuroni in coltura riescano a imparare a giocare a Pong più velocemente delle intelligenze artificiali, anche se con risultati alla lunga inferiori a queste.

I soggetti in questione sono cellule di tessuto cerebrale mantenute in coltura in capsule di Petri, attraverso un sistema chiamato "DishBrain", formando una sorta di massa cerebrale autonoma, creata posizionando delle cellule staminali umane sopra una matrice microelettronica, formando cellule cerebrali configurate in maniera da formare una sorta di network.

Queste cellule ricevono input elettrici attraverso elettrodi e sono state poste alla prova su una sorta di Pong, il celebre gioco di Atari dei primi anni 70.

Secondo i risultati della ricerca, è emerso che queste cellule cerebrali riescono a imparare a giocare e Pong molto più velocemente rispetto a un sistema di intelligenza artificiale: in base ai dati, i neuroni in coltura imparano a reagire e "giocare" in circa 5 minuti, mentre un'IA impiegherebbe almeno 90 minuti a capire il funzionamento e interagire.

È anche vero che, però, l'intelligenza artificiale risulterebbe più precisa rispetto alle cellule cerebrali, una volta imparato il meccanismo. Il sistema messo a punto da Cortical Labs, visibile nel filmato riportato qui sopra, consente una comunicazione elettrica con queste cellule, attraverso elettrodi che comunicano la posizione della "palla", stimolando la risposta dei neuroni che si immedesimerebbero nel ruolo della "racchetta", cercando di respingere a tempo la pallina, proprio come nel videogioco originale.